أعلى سعر صرف للدولار في البنوك

25 ديسمبر 2018 - 09:21 ص

استقر سعر صرف الدولار، بالبنوك خلال التعاملات الصباحية، فبلغ سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه، وللشراء و17.96 جنيه للبيع، بينما سجلت سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.