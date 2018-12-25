» شاهد.. قميص نوم وراء مقتل طفل بعد اغتصابه

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، قصة مقتل طفل يدعى محمد، 12 سنة، على يد شخص آخر بعد اغتصابه.

وقالت والدة الضحية، في لقاء مع برنامج "صبايا"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنها كانت عائدة مع ابنها الذي يعمل "سائق توك توك"، من إحدى المناطق وفي طريق عودتهما وجدا هذا الشخص على الطريق، فأوقفه وطلب منه أن يوصله إلى الأرض الزراعية لكي يأتي بمجموعة "كرنب"، فوافق الطفل ولكن استأذنه في أن يذهب بوالدته إلى البيت ثم يعود له.

وأضافت الأم، أنها سألت ابنها هل تعرف هذا الشخص، فأجابها أنه شقيق أحد جيرانهم، وأنه يعرفه فوافقت أن يذهب معه هذا المشوار، ولكن هذا الشخص استدرجه، واغتصبه.

وأشارت إلى أن المجرم استدرج الطفل في غرفة مبنية داخل الأرض الزراعية بعيدًا عن العمران، ولكن الطفل رفض ما طلبه منه المجرم وهرب جريًا على الأقدام وترك "التوك توك"، وظل يجري لمسافة 400 متر، والمجرم يلاحقه، حتى أوقعه أرضًا وربط يديه وخنقه بـ"قميص نوم"، كان قد أحضره معه لكي يغتصب الطفل به.

ولفتت إلى أنها بعد فترة طويلة من البحث عثروا على جثة ابنها ملقاة على الأرض ومخنوقًا بـ"القميص"، فطلبت من الذين معها ألا يقترب أحد من الجثة حتى تأتي الشرطة ولا يضيع حق ابنها.

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