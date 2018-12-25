ترامب: السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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السعودية

ترامب

اعمار سوريا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على خطوة إعمار سوريا، وأنها ستتكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة الإعمار بدلا من أمريكا.

وكتب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وافقت السعودية على التكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلاً من أمريكا".

وأضاف: "أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول فاحشة الثراء بمساعدة جيرانها في عملية إعادة الإعمار بدلاً من دولة عظمى، أمريكا، تبعد 5000 ميل.. شكرًا للسعودية".

وكان ترامب قد قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة له، بدأت باستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس وتبعه مبعوث أمريكا الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك.

يذكر أن ترامب كان قد ألمح في سبتمبر الماضي إلى أنه سيسعى إلى مراجعة المساعدات التي تقدمها واشنطن للدول الأخرى والدعم المادي الذي توفره للمنظمات الدولية.

وأضاف أن واشنطن تقدم المساعدة لدول أخرى دون مقابل تقريبًا، لافتًا إلى ضرورة أن تدفع الدول الأخرى القدر الكافي من المال و"العادل" مقابل حماية أمريكا لها.

كما وجه ترامب دعوة مماثلة إلى دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لكي تدفع مقابل حمايتها العسكرية.

وطالب أوروبا بدفع حصة عادلة من أجل حمايتها العسكرية.. الاتحاد الأوروبي استغلنا لسنوات طويلة على صعيد التجارة، وبعدها لا يقدمون التزاماتهم العسكرية عبر الناتو.

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