» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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الاسمنت والحديد
الاسمنت والحديد

متابعات- أمينة عبد العال

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الكأس

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يقدم موقع" المصريون"، بيانا بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

وقائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد جاءت كالتالي:

اسم الشركة      اسم المنتج   أسعار تسليم المصنع            سعر تسليم

                                                             وجه بحري        وجه قبلي

شركة حديد عز   عز         12330                    12450          12600

شركة حديد عز   الدخيلة     12330                   12450           12600

حديد المصريين  المصريين  12350                12450             12600

شركة حديد بشاي     بيشاي    12250              12350             12500 

شركة حديد العتال     العتال    12250             12350               12500

شركة حديد عطية     عطية    12200            12300                 12450

حديد مصر ستيل      مصر ستيل    12250       12350       12500

شركة حديد الجارحي الجارحي       12250       12350       12500

 شركة حديد المعادي  المعادي        12200       12300       12450

شركة حديد السويس للصلب  السويس 12250      12350       12500

مصنع سرحان للصلب        سرحان   12100    12200       12350

مصنع قوطة للصلب  قوطة       12150         12250      12400

شركة حديد الجيوشي  الجيوشي       12250       12350       12500

شركة حديد المراكبي  المراكبي       12200       12300       12450

شركة حديد العشري   العشري        12250       12350       12500

شركة حديد الكوستيل الكوستيل       12100       12200       12350

شركة حديد عياد      عياد   12250       12350       12500

شركة حديد الكومي   الكومي 12200       12300       12450

شركة حديد حديدنا    حديدنا 12200       12300       12450

شركة طنطا للصلب   طنطا  12100       12200       12350

شركة حديد بيانكو     بيانكو  12100       12200       12350

شركة حديد عنتر      عنتر   12100       12200       12350

 

وبخصوص سعر طن الأسمنت اليوم، فسجل كالأتي:

الشركة المنتج  متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس   سعر الأسمنت أول أمس

العربية للأسمنت      المسلح 850   835   833

الشركة العربية للأسمنت      النصر 820   813   813

أسمنت أسيوط المهندس       830   828   828

صناعات مواد البناء  التعمير 820   818   818

أسمنت أسك المنيا     أسيك   833   833   833

أسمنت أسك المنيا     حورس        823   823   825

أسمنت النهضة        الصخرة       820   820   820

أسمنت وادي النيل     المصري       820   820   820

لافارج للأسمنت      المخصوص   830   823   823

أسمنت ميدكو أسوان  أسوان          823   823   823

أسمنت العريش        العسكري      838   838   838

أسمنت العريش        العسكري بني سويف  838   835   835

أسمنت سيناء  سيناء                        820    820   835

الشركة القومية للأسمنت      الفاخر         830   825   825

السويس للأسمنت     السويس            820       815   820

أسمنت بورتلاند طرة طرة              828        825   830

أسمنت حلوان حلوان                     828        825   830

أسمنت شورى شورى                    825        823   823

مصر بني سويف     مصر بني سويف     860   855   860

أسمنت السويدي       السويدي       853   835   835

أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي  825   825   825

مصر للأسمنت قنا    المسلة  825   825   825

 


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