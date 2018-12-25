مستقبل وطن ينظم حملة توعية لطلاب المدارس بأطفيح بأهمية النظافة

25 ديسمبر 2018 - 10:34 ص

نظم حزب مستقبل وطن حملة توعية لطلاب المدارس بأطفيح بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة بمدينة حلوان فى مدرستى أمين كاسب الإعدادية ومدرسة الحرية بالكداية

وجاء ذلك بحضور رئيس مدينة أطفيح محمود مدينة ومدير الإدارة التعليمية أحمد عبد العزيز وميلاد سليم وحمدان عطا مديرى المدرستين وأنس هلول أمين الحزب فى أطفيح وأعضاء هيئة مكتب الحزب والمساعدين بالمدينة وعدد من قيادات الحزب.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بمحافظة الجيزة أن الحزب مستمر فى فتح مقرات الوعي البيئي ونقاط شراء المخلفات الصلبة من المواطنين فى مختلف مراكز المحافظة وبقية محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رفع الثقافة البيئية لدى المواطنين وحثهم على عدم إلقاء المخلفات الصلبة فى الشوارع والاستفادة ماديًا منها من خلال بيعها للمقرات.

وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم أن مسئولية الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق ليس مسئولية الحكومة والمجالس المحلية فقط ولكنها تقع على عاتق المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدنى بمشاركة الجهات الحكومية.

وقال أمين العمل الجماهيرى بمحافظة الجيزة حكومة المهندس مصطفى مدبولى تقوم بجهود غير عادية فى ملف النظافة خلال الآونة الأخيرة وذلك من خلال التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع المحافظات، حيث تعمل حاليا على استبدال الشركات الأجنبية بالشركات الوطنية وجمع القمامة من المنازل للحد من ظاهرة انتشارها فى الشوارع والميادين الرئيسية.

وأشار إلى أن أمانة العمل الجماهيرى تتبنى محور رئيسى فى أزمة القمامة يقوم على توعية المواطنين بأهمية النظافة وخطورة القمامة وتأثيرها سلبا على المظهر الجمالى والحضارى بالإضافة لما تتسبب فيه من أزمات صحية وانتشار الكثير من الأمراض.