رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

25 ديسمبر 2018 - 11:17 ص

قال المفكر الإسلامي عبد الله النفيسي إن رؤساء أمريكا الذين جاءوا من بعد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، لم يعملوا بنصيحته في كيفية التعامل مع الإسلام.

وكتب النفيسي في سلسلة تغريدات علي حسابه في تويتر : "يتميز الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون عن بقية الرؤساء الأمريكان باهتمامه بالجوانب ( الفكرية والدينية والنفسية ) للصراع العالمي . وأضاف أنه : " ربما لأنه عايش هزيمة أميركا في فيتنام ( ما يقارب خمسين ألف قتيل من الجنود الأمريكان).. نصح بعدها بدراسة جذور الصراع" .

وأوضح النفيسي أنه على إثر ذلك كتب نيكسون ( نصر بلا حرب Victory without War ) أي كيف تنتصر أمريكا بمعزل عن آلتها العسكرية، لذلك ركَّز على الحرب ( الفكرية والثقافية والنفسية ) وتهشيم الكينونة الفكرية والثقافية والنفسية للعدو والابتعاد عن النزال العسكري ما أمكن .

وأشار إلي أنه عندما سقط الإتحاد السوفييتي 1992 كتب نيكسون : " انتهزوا الفرصة Seize the Moment "قائلا : سقطت الشيوعية ( المارد الأحمر) وبقي أن نواجه الإسلام ( المارد الأخضر) وعلينا أن نستعجل في هذه المواجة قبل أن يستيقظ هذا المارد .

وأكد أنه من الواضح أن نيكسون - دون بقية الرؤساء - حذّر الولايات المتحدة مبكرا لأهمية الإسلام في الصراع العالمي ، محذرا من الانخراط في المواجهات العسكرية في العالم الإسلامي لكُلفتها التاريخية ( درس فيتنام) لكن الرؤساء الذين جاؤوا بعده لا يبدو أنهم استوعبوا الدرس .