  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

الحرب الأهلية في ليبيا

قتلى وجرحى فى هجوم انتحاري بـ"الخارجية الليبية"

مستشار بن زايد: المسيحية في الإمارات منذ 14 قرنا

مستشار بن زايد: المسيحية في الإمارات منذ 14 قرنا

أشكر السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

ترامب: السعودية دولة غنية يجب عليها إعمار سوريا

الريسوني: لا يجوز تطبيق حكم الردة في هذه الحالة

الريسوني: لا يجوز تطبيق حكم الردة فى هذه الحالة

"الجبلاية" تكشف عن قميص الفراعنة لأمم أفريقيا 2017

5 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

دولار

أعلى سعر صرف للدولار في البنوك

أرشيفية

التحقيقات تكشف مفاجأة جديدة في إلقاء سيدة من الرابع بسبب خيانتها

القيعي

القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي عن "الصفقات"

الفتاتان

فتاتان من مصر تعلنان الزواج مثليا: حبينا بعض من أول يوم

النفيسي :

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

الحياة السياسية

رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام
رؤساء أمريكا لم يعملوا بنصيحة " نيكسون" عن الإسلام

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

#

تعليق سفارة السعودية بواشنطن على تصريحات "ترامب"

#

بيان سعودي جديد في قضية «خاشقجي»

#

بالفيديو.. حقيقة عودة "متعب" للملاعب

الاسلام

نيكسون

فيتنام

رؤساء أمريكا

جذور الصراع

قال المفكر الإسلامي عبد الله النفيسي إن رؤساء أمريكا الذين جاءوا من بعد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، لم يعملوا بنصيحته في كيفية التعامل مع الإسلام.

وكتب النفيسي في سلسلة تغريدات علي حسابه في تويتر : "يتميز الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون عن بقية الرؤساء الأمريكان باهتمامه بالجوانب ( الفكرية والدينية والنفسية ) للصراع العالمي . وأضاف أنه : " ربما لأنه عايش هزيمة أميركا في فيتنام ( ما يقارب خمسين ألف قتيل من الجنود الأمريكان).. نصح بعدها بدراسة  جذور الصراع" .

وأوضح النفيسي أنه على إثر ذلك كتب نيكسون ( نصر بلا حرب Victory without War ) أي كيف تنتصر أمريكا بمعزل عن آلتها  العسكرية،  لذلك ركَّز على الحرب ( الفكرية والثقافية والنفسية ) وتهشيم الكينونة الفكرية والثقافية والنفسية للعدو والابتعاد عن النزال العسكري ما أمكن .

وأشار إلي أنه عندما سقط الإتحاد السوفييتي 1992 كتب نيكسون : " انتهزوا الفرصة  Seize the Moment "قائلا : سقطت الشيوعية ( المارد الأحمر) وبقي أن نواجه الإسلام ( المارد الأخضر)  وعلينا أن نستعجل في هذه المواجة قبل أن يستيقظ هذا المارد .

وأكد أنه من الواضح أن نيكسون - دون بقية الرؤساء - حذّر الولايات المتحدة مبكرا لأهمية الإسلام في الصراع العالمي ، محذرا من الانخراط في المواجهات العسكرية في العالم الإسلامي لكُلفتها التاريخية ( درس فيتنام) لكن الرؤساء الذين جاؤوا بعده لا يبدو أنهم استوعبوا الدرس .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» إنبي يواصل استعداده لمواجهة بتروجت بالكأس
» تعرف على أسعار اللحوم اليوم
» شاهد..رائد فضاء عاجز عن المشي عقب هبوطه
» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت
» شاهد.. قميص نوم وراء مقتل طفل بعد اغتصابه
» بشرى تتصدر "تويتر" بأغنيتها الساخرة من محمد رمضان
» اكتشاف نبات جديد يتفح أبواب الأمل أمام مرضى السرطان
» 36 فنانا وفنانة تزوجوا من بعضهم خلال 2018 .. هذه أسماؤهم
» سوري يخدع مصري ويستدرجه للزراعات ثم يغتصبه .. والسلطات تحقق
» أحمد الطيب: هذا ما فعلته في شوبير بعد خروج "الإبراشي" لفاصل

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين