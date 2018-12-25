داعية سعودى لمذيعة الجزيرة: "باب التوبة مفتوح"

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الجزيرة

الاعتزال

داعية سعودي

نايف العساكر

غادة عويس

عاود الداعية السعودي نايف العساكر هجومه على مذيعة الجزيرة غادة عويس، مطالبًا إياها بالتوبة إلى الله ما اقترفته من آثام.

وكتب العساكر على حسابه في "تويتر": "أتمنى أن يكون عامًا جديدًا بلا دعارة ومجون ونكاح جهاد و"قلة أدب".. فباب التوبة مفتوح والله غفور رحيم: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ".

وجاء هذا في رده على مذيعة الجزيرة، التي كتبت علي حسابها في "تويتر": "المشهد الآن من شرفة منزلي في وطني.. ولماذا لا أرتاح؟ وبلا صحافة بلا أخبار بلا سياسة بلا همّ بلا غمّ بلا قرف بلا ذباب بلا إرهاب بلا مواقع تواصل وهراء بلا منشار بلا أسيد.. هل يكون عام 2019 عام اعتزال بالنسبة لي.. لم لا"؟

يذكر أن العساكر قد دخل في معركة مع مذيعة الجزيرة منذ أسابيع علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت عويس تدوينة على حسابها وصفت فيها لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقادة العالم في قمة العشرين بالمؤلم قائلة: "مؤلم أن يجري تمثيل السعودية العظمى بمتّهم بجريمة قتل ينبذه زعماء العالم ويحتقرونه".

وجاء رد العساكر: "اتركي عنك السعودية وأهلها.. وخلينا نناقش موضوع علاقتك الرومانسية والعاطفية مع الإرهابي أمير جبهة النصرة.. وهل صحيح أنك أنجبتي منه؟ ومن الذي دفعك لهذه الممارسات القذرة؟ وكم الثمن الذي دفعه لك العاق حمد بن خليفة بعد هذه المهمة الحقيرة"؟

وعندما ووجه العساكر بحملة وردود غاضبة من رواد تويتر كتب قائلاً: (يقولون: "الفاجرة" طار عنها النوم البارحة، ودخلت في نوبة بكاء، بسبب تغريدة واحدة، ما جعل خيال المآتة يستنفر شياطينه إرضاء لها، "ونكسوا خاسرين"

وأضاف في تبريره: "خذوها قاعدة.. في ردك على أعداء الوطن كل ما عليك أن تعاملهم بالمثل، وهو حقك الشرعي".

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