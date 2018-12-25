العثور على رفات 34 مسيحيًا ذبحهم "داعش" بليبيا

25 ديسمبر 2018 - 12:41 م

قالت السلطات الليبية، أمس الإثنين، إنها استخرجت جثامين 34 مسيحيًا إثيوبيًا، قتلوا ذبحًا بمدينة سرت منذ ثلاث سنوات، على يد عناصر تنظيم داعش.

وأضافت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، على صفحتها بموقع "فيس بوك"، أنه تم اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم رفات الإثيوبيين، انطلاقًا مما تمّ ذكره في التحقيقات، مع أعضاء تنظيم داعش الموقوفين علي ذمة التحقيقات.

ووقعت "مذبحة" المسيحيين الإثيوبيين في شهر أبريل من عام 2015، عندما قام تنظيم داعش بإعدام أكثر من 30 إثيوبيا، بعدما رفضوا دفع "الجزية" أو اعتناق الإسلام، عبر فصل رؤوسهم وإطلاق الرصاص عليهم، وبث في ذلك الوقت، إصدارًا مرئيًا لهذه المذبحة.

وتظهر الصور التي نشرتها إدارة التحري والتحقيقات الجنائية، أن الضحايا دفنوا بشكل جماعي، في مكان يشبه الغابة.

وأوضحت أن المكان يقع في مدينة سرت، لافتة إلى أنه سيتم حفظ الجثث إلى حين إنهاء الإجراءات القانونية المعمول بها محليًا ودوليًا وتسليمهم إلى بلادهم.



