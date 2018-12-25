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أردوغان يوجه دعوة لترامب لزيارة تركيا.. والأخير يرحب

عرب وعالم

ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان

وكالات- الدويني فولي

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قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة تركيا العام المقبل.

وأضاف أن الرئيس مستعد لاجتماع محتمل مع الرئيس التركي في المستقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتم التخطيط لأي شيء محدد حتى الآن.

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الرئيس أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 14 ديسمبر الجاري، وأوضح قالن أن ترامب ينظر بإيجابية لدعوة أردوغان، وأنه بالتأكيد سيزور تركيا في 2019.

كما أعلن قالن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا هذا الأسبوع لمناقشة تنسيق خطة الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأعلن أيضًا قالن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا هذا الأسبوع لمناقشة تنسيق خطة الانسحاب الأمريكي من سوريا "لأن كلا من أردوغان وترامب توصلا خلال الاتصالين الهاتفيين الأخيريين لاتفاق بشأن تسريع البدء بهذا التنسيق، ونعمل على وضع خطة عمل حول هذا الموضوع وسنعلن عن ذلك فيما بعد".

وأكد قالن أنه بينما يتم التنسيق بشأن خطة الانسحاب العسكري  فإن أردوغان أمر بالعمل على منع أي جهة من استغلال الفراغ المتوقع في المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية.

وتأتي الزيارة المتوقعة لترامب إلى تركيا بعد أيام فقط على قراره المثير للجدل سحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا، حيث يشاركون هناك في تحالف دولي شكل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأثنت تركيا على قرار ترامب، حيث سيمنحها الانسحاب الأمريكي حرية أكبر في استهداف المقاتلين الأكراد في سوريا الذين تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، حيث تعتبرهم أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني وتصنفهم إرهابيين.

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