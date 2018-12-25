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طرد ممثلي وزارة الصحة من البرلمان

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محمد فضل- متابعات

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الصحة

رئيس الوزراء

طرد

شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، أزمة بسبب عدم حضور ممثل وزارة الصحة المسؤول عن الموضوع الذي تناقشه اللجنة، ما دفعها لطرد ممثلي الوزارة من الاجتماع.

وقام النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة مناقشة الحسابات الختامية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، بطرد ممثلى وزارة الصحة من حضور أعمال اللجنة بعد أن تبين للجنة أن إحدى الحاضرات هي المراقب المالي لوزارة المالية لدى وزارة الصحة، وقال «سالم» إن «هذا مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، لأن المفترض أنها تراقب على أعمال الوزارة وليست تابعة لها، وطلب رئيس الجلسة بإحالتها للتحقيق من قبل وزارتها»، مشيرًا إلى أن «الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة، وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة بها وبالمجلس، حيث كان من المفترض أن يحضر الجلسة مساعد وزير الصحة للشؤون المالية على الأقل ومعه المديرون المختصون».

وأضاف سالم أن «مساعد وزير الصحة للشؤون المالية يتعمد عدم الحضور للجنة لتعطيل أعمالها، حيث تكرر عدم حضوره لأعمال اللجنة أكثر من مرة»، الأمر الذي دفعه إلى أن يطلب من ممثلي وزارة المالية مغادرة الجلسة وعدم حضور أعمالها وانصرفوا على الفور، ثم استأنفت الجلسة أعمالها.

وعقب مغادرتهم بساعتين تقريبًا، حضر اللواء السيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، إلى مقر لجنة الخطة والموازنة بصحبة الدكتور حسام أبوساطي، رئيس قطاع شؤون المديريات بديوان عام وزارة الصحة، للاعتذار عن عدم حضور اجتماع اللجنة.

وفي إطار احتواء الأزمة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة البرلمان والاعتذار عن تقصير الوزراء في حضور الجلسات، واستقبله الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه.

وشهدت الجلسات الأخيرة، عده مطالبات من رئيس البرلمان للحكومة، ومنها إلتزام الوزراء بالحضور خلال الجلسات العامة، بالإضافة إلي تقديم خطة متكاملة خلال 14 يوماً بشأن ترشيد المياه، وإلتزام الحكومة بالرد علي البيانات العاجلة التي يلقيها النواب خلال الجلسات ، وكان هناك عدد من القضايا العالقة التي طرحها أعضاء مجلس النواب  خلال الجلسات العامة الأخيرة، وفي مقدمتها حسم ما يتعلق بأسعار توريد محصول قصب السكر.


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