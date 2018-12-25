» وليد سليمان يشارك في مران الأهلي

25 ديسمبر 2018 - 05:04 م

شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران فريقه المقام حاليًا، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعانى سليمان خلال الفترة الماضية من ألام في الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة في أخر مباراتين للأهلي أمام النجوم بالدوري وجيما الأثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.