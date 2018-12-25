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المشدد 10 سنوات عقوبة سرقة المواطنين بالإكراه

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المشدد
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سرقة

الجنايات

المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من  حمدى جمعة وحسام سنوسى وبكر فرج بالسجن  المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى و أيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمى. 

وأسندت النيابة للمتهمين " تهمة سرقة المجنى عليه " محمد صلاح قرنى" بطريق الإكراه، حال استقلاله لإحدى السيارات الأجرة هددوه بواسطة أسلحة بيضاء بحوزتهم، وتمكنوا من شل مقاومته، والاستيلاء على المسروقات المبينة بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء "مطواة" بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


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