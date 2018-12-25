» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس

25 ديسمبر 2018 - 05:43 م

استبعد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من حسابات الفريق خلال مواجهة أتالانتا في اللقاء المقبل بالدوري.

وقال أليجري في تصريحات نشرتها صحيفة التوتو ميركاتو: رونالدو سيتواجد على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الأولى، يجب علينا منحه راحة قبل العودة للمباريات الصعبة بدوري الأبطال.

وأضاف: قررنا إراحة رونالدو حتى يكون في قمة المستوى خلال شهر مارس المقبل نظراً لما ينتظر الفريق من مباريات صعبة ومعقدة.