نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

25 ديسمبر 2018 - 05:44 م

قطع توك توك موكب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أثناء العودة من مركز طامية، على طريق الفيوم - القاهرة، أمام محطة أبو عيطة، التابعة لمدينة سنورس، ما أدي إلى تصادم سيارة العلاقات العامة بمحافظة الفيوم مع سيارة النائب محسن أبو سمنة، دون أن تحدث أي اصابات، ولم تتوقف سيارة الوزير أو سيارات الحراسة المصاحبة له.

وكان وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تفقدا عدد من مراكز الشباب بمركز طامية شملت مركز شباب قصر رشوان، المقام على مساحة 6 قراريط ويضم مبنيً إداريًا وملعبًا خماسيًا وحديقة لنادي الطفل ومكتبة وناديًا لتكنولوجيا المعلومات، ويقدم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية للشباب.

كما تفقدا نادي العبور بقرية قصر رشوان المقام على مساحة 2 فدان و8 قراريط، ويضم 591 عضوًا ومتوقف عن العمل منذ عام 2014 لبحث آليات سرعة دخوله الخدمة وتقديم خدماته للشباب، ثم قام وزير الشباب ومحافظ الفيوم بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الرياضية بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم، وشملت حمام للسباحة ونادي اجتماعي وشاليهات.

وشملت الزيارة تفقد مركزى شباب إطسا ودفنو بمركز ومدينة إطسا، كما تم تفقد الإستاد الرياضي ومركز شباب المحافظة وافتتاح نادي شروق بمدينة الفيوم.