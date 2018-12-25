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رسائل نارية من «جروس» للاعبي الزمالك

الرياضة

جروس
جروس

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المصريون

جروس

الزماك

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، على جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم عقب العودة من تشاد فجر الإثنين بعد مواجهة القطن فى إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الأفريقية وحسم التأهل للدور المقبل رغم الخسارة بثنائية .

وطالب جروس لاعبى الزمالك بغلق الصفحة الأفريقية تمامًا والتركيز فى لقاء بتروجت بالدورى الممتاز والمقرر له الجمعة المقبل ضمن الأسبوع الـ 18 لمسابقة الدورى المصرى.

ووجه جروس رسالة نارية للاعبى الزمالك خلال الجلسة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى خسائر مرة أخرى وأن هدف الفريق هو الفوز وتحقيق نتائج إيجابية فى كل المباريات بمختلف البطولات.


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