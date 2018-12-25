» قوات خاصة تركية تتحرك نحو سوريا

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قوات خاصة تركية (أرشيفية)
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وكالات

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الحدود السورية

انتقلت، الثلاثاء، قوات خاصة تركية وآليات عسكرية أرسلت في وقت سابق إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد، باتجاه ولاية كليس، في إطار التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا.

وبدأت الأرتال العسكرية التي تضم قوات خاصة، وآليات حفر، بالاتجاه إلى كليس عبر الطريق البري الواصل بين كليس وقضاء "خاصة"، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

التعزيزات الأخيرة تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا".


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