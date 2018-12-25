إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

25 ديسمبر 2018 - 06:20 م

«الحديدى» و«الحسينى» و«الخياط» أبرز الغائبين عن المشهد الإعلامى



«القرموطى» يخرج عن صمته: لماذا تغلق القنوات فى وجوهنا؟

«الحسينى» يختفى بعد سنوات من الاشتباك مع الأحداث السياسة

خلافات تامر عبدالمنعم تغيب «المشخصاتى» عن «العاصمة»

"ماذا أعمل بعد سن الـ53؟ وممن أطلب فرصة العمل؟ ولماذا تغلق القنوات فى وجوهنا؟ أنا وبعض الزملاء أصبحنا من المذيعين الذين يتهرب منهم رؤساء القنوات والمسئولون فيها وكأننا مرضى، قد تكون عندنا أخطاء لكنها ليست بالدرجة التى نتعامل بها، سنى حاليا لم تصل إلى معاملتى كخيل الحكومة"، بهذه الكلمات لخص الإعلامي جابر القرموطي، في مقال له نشرته صحيفة "المصري اليوم"، الأزمة التي يعيشها عشرات الإعلاميين في مصر خلال الفترة الحالية، بعد أن غابوا قسرًا عن الظهور على شاشات الفضائيات، وهم الذين ظلوا على مدار سنوات لهم حضور كبير في المشهد الإعلامي.

وترصد "المصريون" فى التقرير التالى أبرز الإعلاميين الذين غابوا عن الشاشات خلال الفترة الأخيرة، ومسيرتهم الإعلامية انتهاءً بجلوسهم في المنزل الآن:

جابر القرموطي

انضم القرموطى إلى شبكة تليفزيون "النهار"، فى يناير 2017، للمشاركة فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الرئيسي، الذى يحمل اسم "آخر النهار"، حيث كان يشارك الإعلاميين خيرى رمضان ومحمد الدسوقى رشدى وخالد صلاح، وكانت هى التجربة الأولى له فى تقديم "توك شو"، فهو دائمًا ما كان يُقدم برامج متعلقة بالصحافة وقوالبها.

وبعد مرور عامٍ واحد، وفى يناير 2018، أعلن القرموطى إنهاء تجربته على الهواء مباشرة، مع برنامج "آخر النهار"، ليبدأ رحلة تليفزيونية جديدة، على الشاشة نفسها، ومطلع فبراير الماضي، انطلق برنامج "مانشيت القرموطي"، وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا حصل على إجازة فى رمضان الماضي.

وفى 20 يوليو، استأنف القرموطى تقديم برنامجه "مانشيت" مجددًا، بعد فترة توقف استمرت نحو شهر ونصف، ومع نهاية شهر أغسطس، أعلن على الهواء مباشرة أنه سيُغادر القناة مطلع شهر أكتوبر.

وفي 9 سبتمبر الماضي، أصدرت "النهار" قرارًا بعد ظهور "القرموطي" على الهواء مباشرة، بعد إجراء مالكة قناة "إل تى سي" مداخلة هاتفية للبرنامج، وتوقف عن الظهور على شاشة القناة منذ ذلك الحين.





لميس الحديدي

مقدمة برامج وإعلامية مصرية لها أكثر من عشرين عامًا بالعمل فى مجال الصحافة، تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحاصلة على الماجستير فى الصحافة عام 1991.

منذ عام 2005 حتى الآن، قدمت عدة برامج إعلامية على الفضائيات المصرية؛ منها (من قلب مصر) الذى كان يقدم على مدار ثلاثة أيام فى الأسبوع، وقدمت أيضًا برنامج (هنا العاصمة) وكتبت عمودًا أسبوعيًا فى صحيفتى (المصرى اليوم) و(العالم اليوم)، وتزوجت من الإعلامى عمرو أديب، ولها منه ابن واحد.

وبعد سنوات لم تتوقف خلالها عن الظهور الإعلامي، وكان لها دور بارز في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، انقطعت الحديدي عن الظهور من خلال برنامجها "هنا العاصمة".

وكان آخر ظهور للبرنامج الذي كانت تقدمه على rkhm CBC ، قبل رمضان الماضي، ومن ذلك التاريخ لم تعاود الظهور مجددًا، خاصةً مع استحواذ "إعلام المصريين" على 51% من أسهم المجموعة، وتناوبت مذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، على تقديم البرنامج؛ منهن ريهام إبراهيم، لما جبريل، دينا زهرة.





يوسف الحسيني

مولود فى القاهرة فى عام 1975، حصل على درجة البكالوريوس فى مجال الاقتصاد من جامعة 6 أكتوبر فى عام 1998، وعمل بعد التخرج مذيعًا فى القناة الفضائية المصرية لمدة تقارب عشر سنوات، وعمل بعدها فى عدد كبير من القنوات الفضائية الخاصة حتى استقر فى قناة ON TV التى عمل بها منذ عام 2011 حتى 2018.

وكان أحد الوجوه الإعلامية البارزة في مرحلة ما بعد 25 يناير 2011، وتحديدًا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي ظل في السلطة لعام واحدة، وعرف كأحد أبرز الإعلاميين المعارضين لحكم "الإخوان"، واشتهر بنقده اللاذع.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان، عرف الحسيني بكونه من أشد الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان ضمن الإعلاميين الذين رافقوه في جولاته الخارجية، إلا أنه منذ مايو الماضي، قررت "إعلام المصريين"، إيقاف برنامج "نقطة تماس" الذي كان يقدمه، وبذلك توقف عن الظهور على قناة ON LIVE .





أمانى الخياط

إعلامية مصرية مواليد القاهرة انتقلت من الصحافة المكتوبة للإعداد بقناة النيل الثقافية محررة ومراسلة فى قناة النيل للأخبار، التحقت بإدارة المكاتب الخارجية والمراسلين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، ومنه انتقلت للعمل فى قناة أون تى في، وبعدها انتقلت لقناة القاهرة والناس ببرنامج "من القاهرة".

فى مايو أيضًا، قررت شركة قرار "إعلام المصريين" إيقاف برنامج "بين السطور" الذى كانت تقدمه، وذلك بعد سلسلة من الأزمات كانت سببًا فيها، من بينها إساءتها للشعب العُماني، حينما وصفت السلطة بأنها "إمارة صغيرة"، وهجومها على المسيحيين الأرثوذكس، ونعتها الشعب المغربى بأن اقتصاده يرتكز على الدعارة، وغيرها من المواقف.





مدحت شلبي

مدحت شلبي، مذيع ومعلق رياضي، ولد فى مدينة (أبوكبير) بمحافظة الشرقية عام 1944، كان والده يعمل بالتربية والتعليم وتنقل مع أسرته بين عدة مدن، تخرج فى كلية الشرطة وعمل ضابطًا، تدرج فى عدد من المناصب فى الشرطة حتى أصبح مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وأنهى مشواره فى الشرطة لواء متقاعد.

بدأت علاقته بالرياضة من خلال اللعب مع فريق الشرطة، إلا أن عدم امتلاكه لموهبة اللعب منعته من أن يصبح لاعبًا معروفًا، لكنه أصبح وجهًا إعلاميًا معروفًا على مدار سنوات، واحترف الإعلام الرياضى عام 2007، عن طريق تقديم أستوديو تحليلى عن الدورى المصرى فى قناة "أوربت الرياضية"، وانتقل بعدها إلى قناة "مودرن سبورت" الفضائية كمقدم لبرنامج بعنوان "مساء الأنوار" إلى جانب مجموعة كبيرة من البرامج من أشهرها "استاد أفريقيا".

وفى مطلع يوليو الماضي، رحل عن قناة ON SPORT ، وحلّ بديلًا له الإعلامى أحمد شوبير، بعدما تعاقد مع قناة "بيراميدز"، حيث قدّم برنامج "مساء بيراميدز" لمدة نحو شهرين، قبل أن يتم إغلاق القناة.





إبراهيم فايق

إبراهيم فايق، تخرج فى كلية الآداب قسم إعلام عام 2005، عمل مع أحمد شوبير الذى ساعده فى دخول مجال الإعلام، كمراسل فى قناة الحياة عام 2008 ببرنامج "الكورة مع شوبير"، وبعد 3 أشهر من عمله كمراسل، وقع اختياره عليه ليقدم فقرة "الأجندة" فى آخر برنامجه لمدة 3 دقائق.

تدرج "فايق" فى قناة الحياة، حتى قدم البرنامج الرياضى الرئيسى بها "الملاعب اليوم"، ثم انتقل بعدها لقناة "مودرن كورة"، فقدم الاستوديوهات التحليلية وقدم البرنامج الرئيسى أيضًا "كورة النهاردة"، و"كورة عربية"، و"كورة نيوز"، وانتقل بعدها لقناة "مودرن سبورت"، وعمل مع شوبير مجددًا.

انضم لمجموعة قنوات CBC حيث قدّم برنامج "ساعة رياضة على شاشة "CBC Extra " لمدة سنتين و3 أشهر، حتى مارس 2016، تلاه برنامج "السوبر" حتى أغسطس 2016، ثم انتقل بعدها إلى قناة "dmc sport " فى سبتمبر من العام نفسه، لتقديم برنامج "الحريف"، وبعد أن قررت إدارة الشبكة إيقافها فى يوليو 2018، انتقل مطلع أغسطس إلى قناة "بيراميدز" قبل أن يتم إغلاقها هى الأخرى مطلع أكتوبر الماضي.





خالد صلاح

خالد صلاح، تخرج فى قسم الصحافة بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة عام 1993 ويشغل حاليًا منصب رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع".

ومنذ أن أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" تجديد تعاقدها مع صلاح، فى يناير الماضي، وهو لا يظهر على شاشاتها، وكان قد تم التعاقد معه على تقديم برنامج جديد يحمل اسم "رئيس التحرير"، وليس على استمراره فى تقديم بعض حلقات برنامج "آخر النهار"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.





عماد الدين أديب

هو الابن الأكبر للسيناريست والكاتب الشهير عبدالحى أديب، وهو شقيق الإعلامى عمرو أديب والمخرج عادل أديب، تزوج من الإعلامية الشهيرة هالة سرحان ثم انفصلا، وهو الآن متزوج من الممثلة مروة حسين، يُعتبر من أوائل من قدموا البرامج الحوارية فى مصر.

وفى فبراير 2018، أعلن أديب استقالته من قناة "الحياة" بعد مرور أشهر قليلة على انضمامه إليها، حيث انضم إليها فى نهاية أكتوبر 2017، بعدما قطعت القناة الحلقة الأخيرة من برنامجه "مصر والعالم" بتبرير حدوث عطل فني، وأصدر بيانًا وقتها جاء فيه، أنه اعتذر بشكل نهائى عن العمل فى القناة، موضحًا أن الاعتذار لأسباب شخصية ومهنية خاصة به، وأن إدارة القناة قد تفهمت تمامًا دوافعه وأسبابه.





معتز الدمرداش

حاصل على بكالوريوس فى الإعلام من جامعة القاهرة، قدم برنامج التوك شو "90 دقيقة" ولسنوات عرف كأحد البرامج الناجحة، قبل أن يبتعد فترة ويقدم عددًا من البرامج الأخرى فى عدد من القنوات كانت آخرها "الحياة"، ثم عاد مجددًا إلى بيته الأول فى "التوك شو" حيث قدم برنامج "90 دقيقة" مرة أخرى، لكن لم تطل المدة حيث أعلن رحيله عن "المحور"، وظهر فى أواخر العام الماضى على شاشة "النهار".

ومع نهاية عام 2018، أعلن الدمرداش رحيله عن القناة بعد أن أكمل عامًا فيها، لافتًا إلى أنه كان متحيزًا للمهنية والموضوعية فى طرح الموضوعات طوال فترة عمله، ومؤكدا أن الإعلامى تامر أمين سينضم للبرنامج بعد رحيله، ليصبح تقديم البرنامج لكل من محمود سعد وتامر أمين.





يسرى فودة

عرف كأحد أبرز الإعلاميين المصريين، بعدما ظل لسنوات يقدم برنامج "سرى للغاية" على شاشة قناة "الجزيرة"، حتى استقالته منها فى 2009، وقد ظي البرنامج شهرة واسعة. ومع عودته إلى مصر قام بتقديم برنامج "آخر كلام" على قناة "أون تى فى" إلى أن أعلن إيقاف البرنامج فى سبتمبر 2014.

وبعد مسيرة نجاح طويلة عبر شاشات عدة؛ قرر فودة الابتعاد لأسباب وضعها البعض تحت طائلة "الأوضاع السياسية"، وأطل من خلال شاشة "دويتشه فيله" الألمانية بالعربية ليقدم برنامجه "السلطة الخامسة".

وفى 3 أغسطس الماضي، أعلن فوده توقف برنامجه على الشبكة، وقال فى بيان أسباب توقف برنامجه إن "الإرهاق بلغ منى مدى يدعونى إلى أن أستأذنكم فى استراحة أعيد فيها ترتيب الذهن والنفس والبدن".





رانيا بدوي

رانيا بدوي، إعلامية ومحاورة وصحفية مصرية، عملت فى بدايتها الصحفية كمحررة صحفية بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية وفى عدد من المجلات النسائية منها: "هي" و"سيدتي" و"لها".

حققت شهرة واسعة عام 2012 عندما قدمت برنامج "فى الميدان" الذى كان يذاع يوميًا على قناة "التحرير"، وهو برنامج حوارى سياسي، وفى 22 يونيو 2014 قررت القناة إيقاف البرنامج وإنهاء التعاقد معها، ومن ثم انتقلت بعدها للعمل مع قنوات شبكة أوربت لتقدم برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب.

ومع انتقال أديب إلى شبكة ONTV ، ذهبت لتشاركه تقديم البرنامج، إلا أنه بعد حلقة واحدة شاركت فيها بدوى في برنامج "كل يوم"، تم إقالتها لانتقادها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووصفتها بـ"أسوأ وزيرة استثمار"، وأنها تفتقر إلى الخيال.





معتز عبدالفتاح

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حاصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة وماجستير الاقتصاد ودرجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من الولايات المتحدة.

منذ منتصف أبريل 2018، غاب عبدالفتاح، عن خارطة برامج قناة ON live ، وذلك قبل أن تُقرر شركة "إعلام المصريين" المالكة للمجموعة، إغلاق القناة بنهاية يوليو الماضي.

وكان عبدالفتاح قد التحق بـON LIVE منذ أن انطلقت بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدّم على مدار أكثر من عام برنامجه "حلقة الوصل"، قبل أن تتم الاستعانة به فترة الانتخابات الرئاسية فى برنامج "الطريق إلى الاتحادية".

وانضم عبدالفتاح فى تلك الأثناء إلى فريق عمل راديو "ميجا FM "، ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات.





تامر عبدالمنعم

ولد فى الأول من يناير عام 1973، وتخرج فى المعهد العالى للسينما، قسم (سيناريو)، شقيقه هو الناقد الموسيقى أشرف عبدالمنعم، وتزوج من الإعلامية حنان الديب ابنة المحامى الشهير فريد الديب.

قدم برنامج "العاصمة" فى رمضان 2011 على قنانى المحور وميلودى دراما الموسم الأول، كما قدم برنامج العاصمة على قناة النهار فى جزء جديد 2012 بعد نجاح الجزء الأول.

كما قدم برنامج "الوايب آوت" على قناة "إم بى سى" عام 2009 مع المذيع مصطفى الأغا "العاصمة" بموسمه الثالث بشهر رمضان 2013.

وتوقف عبدالمنعم عن الظهور على قناة "العاصمة" مع تعيين أيضًا ياسر سليم رئيسًا لمجلس إدارة القناة، وفى فيديو له نشره عبر حساب البرنامج على "فيس بوك"، فى أغسطس الماضي، قال إن سليم هو السبب الرئيسى فيما يحدث من إيقاف برامج قناة "العاصمة" وتسريح العاملين بها قبل أن يتم إغلاقها.





مسئولون يرفضون التعليق

وتواصلت "المصريون" مع الدكتور أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلا أنه رفض التعليق على غياب كبار الإعلاميين عن الشاشات، قائلًا: "لا أريد التحدث فى الأمر".

كما تواصلت "المصريون" مع المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والمشرف العام على قناة "بيراميدز" المتوقفة والقائم بتطوير شبكة قنوات "العاصمة" المغلقة، إلا أنه رفض التعليق أيضًا، قائلًا: "اعذرنى لا أريد التعليق على الأمر أو التحدث إلى وسائل الإعلام"، وعندما سألناه عن سبب رفضه قال: "أنا قاعد فى بيتى كده مرتاح ومن غير وجع دماغ أفضل".