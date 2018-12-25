السجن من المؤبد حتى 10 سنوات للمتهمين بأحداث شارع السودان

25 ديسمبر 2018 - 06:25 م

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة واحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق بالسجن المؤبد وبمعاقبة محمد السيد عبد السلام "16 سنة" حدث بالسجن المشدد 10 سنوات بإعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة اعلامياً بـ " أحداث شارع السودان" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة قد عاقبت 21 متهما بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.