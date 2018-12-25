  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

دونالد ترامب

"ترامب" يتسبب في كارثة اقتصادية عالمية

الرئيس السيسي

فيديو.. السيسي: السلام من أعظم مبادرات السادات

وزير الرياضة

نجاة وزير الشباب والرياضة من حادث «توك توك»

أمطار

أمطار غزيرة تضرب البلاد

الخارجية الليبية

مصر تدين استهداف مبنى وزارة الخارجية الليبية

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

رئيس الوزراء

فريق من مبادرة «فيروس سي» يجري مسحًا لرئيس الوزراء

«آل الشيخ» وراء توفير طائرة خاصة للزمالك

الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الغندور يكشف مفاجأة عن عدم حضور تركي آل الشيخ للزمالك

#

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

#

أمير قطر يزور «أردوغان»

#

أمير قطر يطيح بوزراء في حكومته

الإخوان

مبارك

مرسى

اقتحام السجون

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق الأبيض إلى تشاد لخوض مباراة إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية لم يتحمل النادي مصاريفها.

وأكد المصدر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية هو الذي تحمل مصاريف سفر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة لخوض لقاء القطن التشادي.

وأكد المصدر أن الرحلة تكلفت 60 ألف دولار نظير السفر بطائرة خاصة، وخسر الزمالك لقاء الإياب بهدفين وتأهل لدور الـ32 المكرر بعدما فاز من قبل بسباعية في لقاء الذهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» وراء توفير طائرة خاصة للزمالك
» فصل 3 طلاب رفعوا صورة صدام حسين
» رسائل نارية من «جروس» للاعبي الزمالك
» قوات خاصة تركية تتحرك نحو سوريا
» استبعاد «رونالدو» من قائمة يوفنتوس
» فريق من مبادرة «فيروس سي» يجري مسحًا لرئيس الوزراء
» وليد سليمان يشارك في مران الأهلي
» تفاصيل جلسة «يوسف» مع لاعبي الأهلي
» هنية: نتنياهو يعيش حالة رعب
» عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة
» إحالة مدير مستشفى أشمون العام و4 آخرين للمحاكمة

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن