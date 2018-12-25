تأجيل محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

25 ديسمبر 2018 - 06:59 م

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لجلسة 14 يناير المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.