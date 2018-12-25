  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
مجلس النواب

مقترحات «الأفورة» بالبرلمان

كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

قضايا وحوادث

طبيب
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

رسالة نارية من «أردوغان» لـ«نتنياهو»: طرقت الباب الخطأ

#

الرئيس يداعب رئيس الوزراء: "خلى بالك من وزنك"

#

الرئيس السيسي يلتقي رئيس البنك الآسيوي

#

مدبولي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي نيابة عن الرئيس

أصيب طبيب بشري بحالة هيستيرية، اليوم، في مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، حيث ظل يهذي بعبارات غير مفهومة، ومزق الصور بالمستشفى، مدعيا بأنه رئيس الجمهورية،  ما اضطر زملاؤه إلى إبلاغ الشرطة، حسبما أفاد العاملون بالمستشفى، بعدما فشلوا في السيطرة عليه.

حضر رجال الشرطة إلى المستشفى، واقتادوا الطبيب إلى القسم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على ورقة تحتوي على تشكيل حكومي «أعده بنفسه» يضم شخصيات عدة، فكانت المفاجأة أنه نصب نفسه رئيسا للجمهورية، وجمال مبارك نائبا له، وحازم صلاح أبوإسماعيل رئيسا للحكومة،  وحُرر محضرا بالواقعة وأحيل الطبيب للنيابة، بحسب ما أفادت به التحريات.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكيل فريق أمني للتحري عن الواقعة بقيادة المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، وتبين أن الطبيب يدعى «ه ع ب» 42 عاما، إخصائي جراحة عامة ويعاني من مرض نفسي، ويجرى التأكد من سلامة قواه العقلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل
» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا
» المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات