  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
مجلس النواب

مقترحات «الأفورة» بالبرلمان

كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

اكتشاف كوكب مغطى بالأحجار الكريمة

الصفحة الأخيرة

كواكب
كواكب

وكالات

أخبار متعلقة
#

اكتشاف "مصنع كيماوى" بين المريخ والمشترى

#

اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

#

اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات

#

علماء فلك يكشفون مفاجأة عن "الكوكب التاسع"

اكتشاف

كوكب

فضاء

تمكن باحثون بجامعة "زيورخ" السويسرية، من اكتشاف كوكب لامعا فريدا من نوعه، ومغطى بالأحجار الكريمة.

وأوضح بيان لجامعة "زيورخ"، التي أشرفت على الدراسة، أن الكوكب يعرف رسميا باسم HD219134 b ، ويقع على بعد 21 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة "كاسيوبيا".

وقالت كارولين دورن، عالمة الفيزياء الفلكية بمعهد العلوم الحاسوبية في جامعة زيورخ "قد يكون الكوكب مثل الياقوت الأحمر والأزرق، لأن هذه الأحجار الكريمة هي أكاسيد ألمنيوم شائعة على كوكب خارج المجموعة الشمسية".

ووفقا لعلماء الفلك، على عكس الأرض، فإنه على الأرجح ليس لديه نواة ضخمة، ولكنه غني بالكالسيوم والألمنيوم، ما يشير إلى أن هذا الكوكب مغطى بالحجارة الكريمة.

وكتلة الكوكب أكبر من كتلة الأرض بما يقرب خمسة أضعاف، ويسمى "سوبر أرض".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل
» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا
» المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات