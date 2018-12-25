ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

25 ديسمبر 2018 - 07:36 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، خلال3 أشهر ماضية، من ضبط عدة وقائع، تسهيل وممارسة دعارة في نطاق المحافظة.

وذكرت التحقيقات والتحريات أن أسعار الدعارة تفاوتت، لتبدأ بـ400 لليلة وحتى 1000 جنيه في الساعة الواحدة، وجاءت تلك الوقائع على النحو التالي:

- نادٍ صحي بالعجوزة:

قررت نيابة العجوزة، في سبتمبر الماضي، حبس 4 فتيات، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين خلال التحقيقات أن الفتيات يمارسان الدعارة داخل نادي صحي بالعجوزة، مقابل 1000 جنيه في الساعة، وتحفظت القوات على 20 ألف جنيه حصيلة عمل يومين.

- صاحب محل كوافير:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، في ديسمبر الجاري، من ضبط صاحب محل كوافير بشارع الهرم، يعمل في تسهيل أعمال الدعارة، و5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب مقابل 1500 جنيه في الليلة.

وعلى الفور، جرى نصب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة تمكنت من ضبط المتهم والفتيات الـ5، وبمناقشهن اعترفن بممارسة الدعارة مقابل حصولهن على 1500 جنية في الليلة.

- فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع خوفا من ضبطها

في ديسمبر الجاري، أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على الانتحار، بعد أن ألقت بنفسها من شرفة شقة بالطابق التاسع بعقار سكني بمنطقة الهرم، وسقطت على "تندة" في الطابق الخامس، مما أدى إلى إصابتها بكسور فى مختلف أنحاء جسدها.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الفتاة كانت بصحبة شابين داخل الشقة لممارسة الرذيلة مقابل 400 جنيه في الليلة وجاء في محضر الشرطة أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا من أهالي منطقة فيصل بالهرم، إلى شرطة النجدة بسقوط فتاة من إحدى العقارات السكنية، وتم التحفظ عليها من قبل قوات الأمن وضبط الشابين.

- ممارسة الدعارة داخل سيارات الزبائن

شنت الإدارة العامة للآداب بالجيزة، أكتوبر الماضي، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من المحلات في مدينة الشيخ زايد، وتمكنت من إلقاء القبض على فتاتين أثناء استدراجهما عددا من الشباب من أمام الكافيهات المشهورة، بغرض ممارسة الجنس معهما في السيارة مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 1000 جنيه في الساعة.

وبينت التحقيقات أن الفتاتين المقبوض عليهما في العقد الثاني من عمرهما وأنهما يمارسان الدعارة في سيارات الزبائن الذين يستدرجونهما، وسجلت القوات اعترافات الفتاتين.

- ملهى ليلي بالهرم:

حبست نيابة العمرانية، 43 شابا وفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليهم النيابة العامة اتهامات التحريض على الفسق وممارسة الدعارة، وحيازة مواد مخدرة، وحرزت النيابة أقراص جنسية ومواد مخدرة وخمور مهربة وممنوع تدوالها في الملاهي الليلية.

وكشفت التحقيقات أن مدير الملهي اتفق مع ربة منزل وابنتها بالعمل في الملهى لاستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة، مقابل حصولهن على مبلغ مالية، "الساعة بـ500 جنيه"، بعد حبس "الأب" في قضية مخدرات، وقالت التحريات أيضا، أن عدد من الشباب الشواذ يترددواعلى الملهى، لكي يصطادوا عددا من الزبائن، وأن الفتيات يمارسن الدعارة بمقابل مادي "500 جنيه في الساعة"، وتبين أن المتهمين بينهن 30 فتاة منهن قاصرات، و13 شابا، واعترفوا بممارسة الفجور والدعارة.