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الصندوق السيادي المصري يبدأ عمله سبتمبر المقبل

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد

عصام الشربيني

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يبدأ صندوق مصر السيادي عمله بنهاية الربع الأول من العام المالي المقبل، وفقا لما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وذكرت الوزيرة على هامش ختام فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي أنه تم الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق السيادي المصري بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل به في سبتمبر 2019.

من ناحية أخرى أوضحت السعيد أن التقديرات المحلية والدولية للاقتصاد غير الرسمي فى 2005 تشير إلى أنه يمثل 35% من الاقتصاد المصري، وأنه قد لا يكون بالإمكان القيام بحصر كامل له، لكن لأول مرة سيتم حصره له عبر جهاز الإحصاء، على مسارين للتعداد، الأول إلكترونى، والآخر اقتصادى للمنشآت، بداية من 30 ديسمبر.

وعن المراكز اللوجيستية وأهميتها، كشفت الوزيرة عن إعداد وزارة التموين خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حاليا لصالح عملية النقل واللوجستيات.


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