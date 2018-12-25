اختراق حساب فنانة شهيرة ونشر صور غير لائقة

25 ديسمبر 2018 - 07:48 م

انتشرت صور غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة الإماراتية بدرية أحمد، ما أثار غضبها ودفعها لكشف ما حدث، مؤكدة أنّ حسابها عبر “انستغرام” تم اختراقه.

ونشرت بدرية أحمد فيديو عبر “إنستغرام”، بعنوان “حسابي متهكر”، قالت فيه: “حبايب قلبي مش أنا اللي قاعدة أعمل الصور، وحقي راح أجيبه بالقانون وين ما كان، وأنا بقولك من خلال حسابي وأنت فاتح الحساب”.

فيما شن متابعوها هجومًا عنيفًا عليها، متهمين إياها بالكذب، إذ قال أحدهم: شوفي أكبر كذابه تقول حسابها متهكر وتنزل"، وقال آخر: اصلا داريه من قلل هذه المقطع انه ما متهكر لو متهكر ما نزل صورتها"، ما دفع الفنانة إلى غلق خاصية التعليق.

وكانت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، فجرت غضباً واسعاً، بعدما نشرت فيديو، ظهرت فيه وهي تتناول “الآيس كريم” بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا.

وأثار تصرف بدرية أحمد غضب المعلقين الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مطالبين مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل.

وفي أواخر شهر اكتوبر الماضي، خلعت بدرية أحمد، حجابها، الذي ارتدته في مايو الماضي، ونشرت فيديو عبر “سناب شات”، ظهرت فيه دون حجاب، إذ أطلت بشعرها الأشقر ومكياجها الكامل.

ومنذ إعلانها خلع الحجاب، تثير الفنانة الاماراتية بدرية أحمد الجدل بتصرفاتها على مواقع التواصل .