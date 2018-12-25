» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل

25 ديسمبر 2018 - 08:04 م



أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم الأحد المقبل 30 ديسمبر.

وشرحت أن الإحصاء سيتضمن لأول مرة "حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة".

وبشأن دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت السعيد، خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن القطاع يعد تقديريا.

وأشارت إلى أن التقييمات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35% من حجم الاقتصاد، وأنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقا للنظم الإحصائية يعد مؤشرا للرقم الناتج.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11? في 2021-2022 مقابل معدل 5% في 2017-2018 إذ يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاما.





