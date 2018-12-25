تفاصيل طرد ممثلي «الصحة» من البرلمان

25 ديسمبر 2018 - 08:11 م

كشف الدكتور ياسرعمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنه بمجلس النواب، تفاصيل طرد ممثلي وزارة الصحة من البرلمان .

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أنه أثناء جلسة اللجنة اليوم المخصصة لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2018، فوجئوا أن وزارة الصحة أرسلت لهم موظف إداري ليس له علاقة بموازنة الوزارة.

وأوضح "عمر"، أن رئيس اللجنة اعترض علي وجود الموظف، لأنه فوجئ بتدني مستوي التمثيل الوزاري، لافتًا إلى أنهم اتخذوا قرارًا بطرده وإحالة المندوبة المالية لدى وزارة الصحة للتحقيق لأنها لا تعرف واجبات وظيفتها.

وأشار "عمر"، إلى أن وزارة الصحة قدموا اعتذارًا عما حدث، كما وعدوا بعدم تكرار تلك الواقعة مرة أخري.