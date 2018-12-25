  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

السيسي يكرم ذوي الاحتياجات الخاصة

المفتي عن اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة: على خطى النبي

عمر البشير

البشير يجدد توعد "الخونة"

الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب

الرياضة

رامى ربيعة جاهز لمباراة الحدود
رامى ربيعة جاهز لمباراة الحدود

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب يفكر إنتر في بيع ناينجولان في يناير

#

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

#

الأهلي يعقد أولى صفقاته مع لاعب مصر المقاصة

#

الأهلي يدخل في مفاوضات مع مدافع المنتخب

وفاة

مباراة

لاعب كرة

بلع لسان

رفض رامى ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة إعارته إلى أحد أندية الدورى الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع "ربيعة" لمحاولة إقناع بالموافقة على الإعارة، من أجل اكتساب حساسية المباريات بالمشاركة مع أحد أندية الدوري الممتاز في ظل ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، إلي أن اللاعب رفض الفكرة تمامًا وتمسك بالاستمرار مع الأهلي.

ويرغب الأهلي في اعارة "ربيعة" بعد اقترابه من حسم صفقة محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، بجانب المفاوضات الدائرة حاليا مع السورى أحمد الصالح، إلا أن ربيعة تمسك بالبقاء مع الأهلى وإثبات وجوده بعد شفائه من الإصابة.

ويسعي النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب المشاكل التي يعاني منها دفاع الفريق في الفترة الأخيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل
» «كاف» يحدد السعة الجماهيرية للملاعب بأمم أفريقيا
» المركز المالي للبنوك الإسلامية يرتفع إلى 290 مليار جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن