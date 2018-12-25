«الصحة»: 22 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

25 ديسمبر 2018 - 08:20 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و141 ألفا و960 مواطنا حتى ظهر اليوم الخامس والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 22 مليون مواطنا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.



ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قام بإجرء الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي الكشف عن الأمراض غير السارية، صباح اليوم الثلاثاء، بنقطة الفحص الموجودة بمقر عمله بديوان عام الوزارة، من خلال الفرق الطبية المتحركة، فيما قاما السفير سامح شكري، وزير الخارجية، و والدكتور هشام عرفات وزير النقل بإجراء الفحص أمس.



وأوضح" مجاهد" أنه تم فحص 480 ألف و 889 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.



وأضاف "مجاهد" أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 105 الف و 492 طالب، والبحيرة 98 الف طالب، وأسيوط 78 الف و 507 طالب، والقليوبية 74 الف و 819 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.



وأشار "مجاهد"، إلى أن هناك 9 مليون و 141 الف و 960 مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 3 مليون و 389 ألف ، تلتها المنوفية بـ مليون و 146 ألف مواطناً ثم سوهاج بـ مليون و 137 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ 915 ألف و 795 مواطن، ثم بني سويف بـ 787 ألف مواطن.



الجدير بالذكر ان غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان.





