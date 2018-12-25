» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة

25 ديسمبر 2018 - 08:33 م

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بالجزيرة، واتخذ المجلس القرارات الآتية:

- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة الشاطئية وتكليف خالد لطيف بتقديم تصور كامل عن المرحلة القادمة.

- اجراء قرعة كأس مصر لموليد 1997 غدا الأربعاء والتي يشارك بها 133 ناديا.

- استعرض المجلس الملف الخاص باستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019 الذي سيتم الإعلان عن الدولة المنظمة يوم 9 يناير المقبل بالسنغال في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

- تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب الرئيس وعضوية مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي المجلس لدراسة شئون الأفرع.

- عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل يوم 5 يناير

- عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت 23 فبراير القادم، من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، وتعديل دورى القسم الثانى بالموسم المقبل.

-الموافقة على إحالة محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل للجنة القيم.