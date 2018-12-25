  • الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:41 م
بحث متقدم
ضبط محام لاتهامه بإهانة «علي عبدالعال» عبر الفيس بوك

أزمة بين البرلمان والحكومة.. «عبدالعال» يهدد فهل يستجيب الوزراء؟

لجنة المصالحات وأمن أسيوط ينهيان خصومة ثأرية بمركز أبنوب

ماذا تعرف عن «القضاء العرفي» في الصعيد؟

كنيسة مارى جرجس بطنطا 9/4/2017

موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط.. ورئيس «دينية البرلمان» يرد

سد النهضة

رسميًا.. إثيوبيا تعلن تعثر سد النهضة

السادات

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

سقوط شبكة دعارة بصحبة خليجيين بحدائق الأهرام

ضبط 30 فتاة "قاصر" و12 فوق السن يمارسن الدعارة

طبيب

طبيب يصرخ داخل المستشفى:«أنا الرئيس وأبوإسماعيل رئيس الوزراء»

أارشيفية

«مبارك» يتحدث في المحكمة و«مرسي» يستمع خلف القضبان

اعلاميون

إعلاميون خارج الخدمة.. من الشاشة إلى البيت

امم افريقيا

تنظيم مصر الأمم الأفريقية: «الجماهير.. شاهد ماشفش حاجة»

"تحالف أمريكا" يشن غارات جوية في سوريا

عرب وعالم

غارات (أرشيفية)
غارات (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

30 قتيلًا في ضربات للتحالف الدولي في شرق سوريا

#

مقتل مدنيين في غارات جديدة على دير الزور السورية

#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

مقتل 15 مدنيًا في قصف للنظام السوري على درعا

سوريا

داعش

أمريكا

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، يوم الثلاثاء، إنه شن ضربات جوية الأسبوع الماضي أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم "داعش" في سوريا.

يأتي ذلك ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على التنظيم المتشدد وقوله إنه سيسحب القوات الأمريكية من البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف إن هجماته في الأسبوع بين 16 و22 ديسمبر والتي شملت ضربات جوية و ”إطلاق نار منسق“ دمرت منشآت لوجيستية ونقاط تجمع يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية وألحقت أضرارا بقدرة التنظيم على تمويل أنشطته و“أزاحت عدة مئات من مقاتلي التنظيم من أرض المعركة“.

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف ”تنظيم الدولة الإسلامية يمثل تهديدا حقيقيا للغاية للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة ومهمتنا ما زالت كما هي: الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية“.

ويمثل هذا التصريح تناقضا مع إعلان ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم الدولة الإسلامية ولم يعد وجودها مطلوبا في البلاد.

وأثارت أنباء الانسحاب انتقادات فورية من بعض الجمهوريين الذين قالوا إن سحب القوات سيطلق يد روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.

وردا على ترامب قالت وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي إن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يمثل تهديدا رغم أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وسحب القوات أيضا قد يترك تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم أكرادا وعربا مكشوفا. وكان تحالف قوات سوريا الأكثر فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لكنه الآن يواجه تهديدا إذ تدرس تركيا شن هجوم جديد في سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مقترحات «الأفورة» بالبرلمان.. «شوشرة على الفاضي»
» ترامب أفضل من يخدم مصالح روسيا
» الأهلي في ورطة بسبب هذا اللاعب
» الحكومة توافق على تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
» 7 قرارات في اجتماع اتحاد الكرة
» رقية السادات: مصر كانت حبيبته الأولى والأخيرة
» أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم مُستحب
» وفاة لاعب «بلع لسانه» في مباراة كرة القدم
» قائد بالجيش السوداني يوجه نداء للحكومة
» بسبب يوفنتوس وميلان.. نقل مباراة الأهلي إلى مكة
» إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت الأحد المقبل

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات