روسيا تفرض عقوبات على 200 شخص وشركة أوكرانية

25 ديسمبر 2018 - 10:30 م

وقع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، مرسوماً يقضي بتوسيع العقوبات على أوكرانيا.



وقال المكتب الإعلامي للحكومة الروسية في بيان، الثلاثاء، إن مرسوم العقوبات على 200 شخص وشركة أوكرانية، دخل حيز التنفيذ مع توقيع ميدفيديف، دون تفاصيل عن عدد الأشخاص أو الشركات.



بدوره، قال ميدفيديف في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "هذا القرار تم اتخاذه لرعاية حقوق مواطني الدولة الروسية وشركاتها".



تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد بدأت بفرض عقوبات على 322 شخصا و68 شركة أوكرانية عقب دخول مرسوم بهذا الخصوص، حيّز التنفيذ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وشملت العقوبات الروسية، نجل الرئيس الأوكراني " ألكسي بوروشنكو"، ووزير الداخلية أرسين آفاكوف، ورئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي.



كما شملت رؤساء الوزراء السابقين، أرسيني ياتسينيوك، ويوليا تيموشينكو، والسكرتير الإعلامي للرئيس الأوكراني "سفياتوسلاف تسيغولكو"، ورئيس شركة النفط والغاز الأوكرانية أندريه كوبوليف.



وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن العقوبات المذكورة جاءت رداً على عقوبات أوكرانية على روسيا، مبيناً أنه في حال ألغت كييف العقوبات ستقوم موسكو بإلغاء المرسوم.



وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي غير قانوني.

وعقب ضمها لشبه الجزيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

