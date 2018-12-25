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إندونيسيا.. نحو ألفي كارثة طبيعية في 2018

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120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا
120 ألف قتيل .. ضحايا تسونامي في أندونيسيا

المصريون ووكالات

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سجلت إندونيسيا خلال العام الجاري نحو ألفي كارثة طبيعية أسفرت عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، فضلًا عن أضرار مادية واسعة النطاق.
جاء ذلك حسب تقرير نشرته الوكالة الوطنية للإجراءات المضادة ضد الكوارث (حكومية)، الثلاثاء.
وذكر التقرير أن السلطات سجلت ألفا و999 كارثة طبيعية من زلازل وفيضانات وأمواج تسونامي وانهيارات أرضية وغيرها، حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
وأضاف أن تلك الكوارث أسفرت عن مصرع وفقدان 3 آلاف و548 شخصًا، فضلًا عن جرح 13 ألفًا و112 آخرين، إلى جانب نزوح 3 ملايين و6 آلاف شخص.
وتابع أنه خلال تلك الفترة، أسفرت الكوارث عن إلحاق أضرار شديدة بـ339 ألفًا و969 منزلًا وأضرار متوسطة بنحو 8 آلاف منزل.
وسجلت البلاد 605 أعاصير و506 فيضانات و353 حريق غابات و319 انهيارًا أرضيًا و55 ثورانًا بركانيًا و17 زلزالًا مدمرًا وموجتي تسونامي.
وشدد التقرير على أن تلك الأرقام تنم عن أن إندونيسا عرضة بشكل مستمر لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وتقع إندونيسيا على ما يمسى بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتلاقى صفائح تكتونية ويتسبب احتكاكها ببعضها البعض بنشاطات زلزالية وبركانية متكررة -

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