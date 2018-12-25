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ترامب يفتح النار مجددًا على"الفيدرالي الأمريكي"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي).
وقال ترامب في تصريحات أوردتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم، إن الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بشكل سريع للغاية.
ومساء الأربعاء، رفع "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية، بربع نقطة مئوية، للمرة الرابعة، والأخيرة خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.
وقال "الفيدرالي الأمريكي" في بيان، حينذاك إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، إلى نطاق 2.25 – 2.5 بالمائة، رغم دعوة ترامب لعدم رفع أسعار الفائدة.
والإثنين، اتهم ترامب الفيدرالي الأمريكي بأنه "المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي".
وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي..إنهم لا يشعرون بالسوق".
وأضاف أنهم "لا يفهمون حروب التجارة الضرورية أو الدولار القوي.. يشبه الفيدرالي لاعب غولف قوي غير قادر على التسجيل لأنه لا يمتلك أي لمسة.. فهو لا يستطيع اللعب".
من ناحية أخرى، قال ترامب إن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية ستواصل، حتى توفير تمويل لبناء جدار بين بلاده والمكسيك.
ومنذ السبت الماضي، دخلت الإدارة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.
ويصر ترامب، الذي يجب أن يوقع أي اتفاق، على أن تشمل الموازنة الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

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