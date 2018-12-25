تفاصيل جديدة بشأن مشروع تقابة الاعلاميين

أكد الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أنه قبل منصب رئيس نقابة الإعلاميين كتكليف من الدولة، وجزء من استكمال رسالته، حيث أنه ضحى بالكثير منذ سنوات لظهور نقابة الإعلاميين.



وأضاف أن قانون النقابة لايوجد به جدول منتسبين، ولاتوجد نقابة ليس لها جدول منتسبين، وليس للنقابة الحق في مراجعة برامج التوك شو، وبه مادة تنص على منع أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح في أول انتخابات.

وتابع: "دا عقاب للناس اللى اشتغلت علشان يطلعوا النقابة"، وبمجرد صدور القانون اندهش بعض النواب من هذه الأخطاء ولمواد، وتقدم النائب طاهر أبو زيد، وكيل إئتلاف دعم مصر، والنائب تامر عبد القادر، بطلب إعادة نظر في القانون، ولم يتم الاستجابة له، فتقدم النائب أسامة شرشر، بمشروع لتعديل قانون نقابة الإعلاميين، فتحدثت اللجنة عن أشياء أخرى بعيدة عن تعديل القانون، مشددًا على أن هناك صوتين فقط هم من رفضوا التعديل بلجنة إعلام البرلمان وليس بالإجماع كما ردد البعض.

