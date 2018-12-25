شعبية الرئيس السادات بأمريكا "رهيبة"

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أكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل أنور السادات، حملت الكثير من المعانى، موضحًا أنه لولا الرئيس السادات لظلت أرض مصر محتلة لليوم، ووضعنا رؤوسنا في التراب.
وأوضح «فرج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»،  أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على منح ميدالية الكونجرس الذهبية تكريمًا للرئيس محمد أنور السادات، والتى حصل عليها تشرتشل ونيلسون مانيلا ثم الرئيس السادات.
ولفت إلى أن طرد الخبراء الروس قبل عامين من حرب أكتوبر يوازى عظمة قرار الحرب، موضحًا أنه لو تركهم الرئيس السادات لأرجع الناس الفضل في النصر للروس.
وأشار "فرج" إلى إن الرئيس محمد أنور السادات علم باستشهاد شقيقه عاطف السادات، وقال «أخويا زى الجنود اللى بيعبروا القناة»، مضيفًا :«إحنا فخورين بهذا الرجل الذي أعطى قرار الحرب وقرار السلام وطرد الخبراء الروس.. السادات لديه شعبيه رهيبة في أمريكا كأول رئيس في العالم انتصر في الحب وقرر السلام».

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