تعليق ساخر لـ"أمين" على خناقة "بشرى" ومحمد رمضان

25 ديسمبر 2018 - 11:00 م

علق الإعلامي تامر أمين، على الانتقاد المتبادل بين الفنان محمد رمضان، والفنانة بشرى، قائلاً: “بعد شعر المُعلقات الهجائي بين الجرير والفرزدق، الآن لدينا الكليبات الهجائية ما بين بشرى ورمضان”.



قال “أمين” خلال حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه عبر شاشة “النهار”، إن هذا النوع من الهجاء موجود في أوروبا وأمريكا تحت مُسمى “الأغاني المتشابكة”، مُعلقًا: “القاعدة بتقول طالما مفيش سب وقذف يبقى هما أحرار”.

كما أشار إلى أنه لديه رأيي شخصي بخصوص هذه الشأن، وهو أن يقوم كل منهما بعمل أغاني مفيدة للجمهور، طالما أن لديهما القدرة على عمل أغاني في الأساس، مُعلقًا: “طالما في إمكانيات وصرف وقدرة، يبقى أعملوا أغاني تسعد الناس، وتحبب الناس فيكم وتحببكوا في بعض”.

