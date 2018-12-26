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دراسة مثيرة تكشف:

هكذا تحارب الاكتئاب من دون أدوية

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الاكتئاب
الاكتئاب

المصريون ـ متابعات

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خلصت دراسة حديثة إلى أن محاربة الاكتئاب الذي يعد من أخطر الأمراض النفسية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، أو التخفيف منه، بات ممكنا بطرق سهلة، ومن دون الحاجة للجوء إلى الأدوية، أو تكاليف العلاج الباهظة.
وتوصلت الدراسة إلى 10 طرق من للتغلب على الاكتئاب، ولزيادة الشعور بالسعادة والرضى.
وتعد ممارسة التمارين الرياضة من أكثر الطرق الناجعة للتغلب على الاكتئاب وأكثرها فاعلية، متفوقة على الأدوية المضادة للاكتئاب في بعض الحالات.
ووفقا للدراسة، فإن ممارسة الرياضة تولد موجة من الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الدماغ المسؤولة عن المشاعر.
وأوضحت دراسة اسكتلندية، أن ألعاب التحدي كالمباريات وغيرة تنمي الثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز روح المنافسة والنجاح، مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وفي تطبيق فاعلية الحياكة والتطريز على خمسة عشر ألف شخص، وجدت الدراسة أن ممارستها مرتين أسبوعيا على الأقل تعد من الطرق التي تؤدي إلى تخفيف القلق، من خلال إلهاء الأشخاص عن الآلام النفسية التي قد يشعرون بها.
وخلصت الأبحاث أيضا إلى أن الزراعة والجلوس في أحضان المناطق الطبيعية تؤدي إلى انخفاض رغبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بنسبة 20 في المائة عن إيذاء أنفسهم.
ويعتبر الذهاب للعمل مشيا، وتحضير وجبات الطعام من الوسائل التي تبقي العقل مشغولا عن التفكير في أمور أخرى، مما يجعلها من الوسائل التي تساعد في القضاء، أو على الأقل السيطرة على القلق والاكتئاب.

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