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الاحتلال ينفذ "غارات وهمية" بمناطق لبنانية

عرب وعالم

الطـيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة
الطـيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

المصريون ووكالات

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أعلنت بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ، مساء الثلاثاء، "غارات وهمية" في عدة مناطق جنوبي لبنان وفي البقاع شرقي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "مقاتلات حربية إسرائيلية، تنفذ منذ العاشرة إلا عشر دقائق من مساء اليوم (18.50 تغ)، غارات وهمية وعلى علو منخفض في أجواء النبطية وإقليم التفاح جنوبي لبنان".
وأضافت أن "الطائرات المعادية ألقت بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها (شرق)".
وأشارت إلى أن "طائرات العدو خرقت أجواء المنطقة من البحر، وعبرت على أكثر من دفعة باتجاه النبطية وإقليم التفاح (جنوب)".
وحتى الساعة 21.20 تغ، لم تعقب السلطات الإسرائيلية على ما ذكرته الوكالة اللبنانية.
غير أنه في وقت سابق اليوم، أعلن تلفزيون النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية (في إشارة للطيران الإسرائيلي)" في سماء ريف دمشق الغربي.
وأوضح التلفزيون أن "العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية"، دون تفاصيل.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق عملية "درع الشمال"، للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، حفرها أسفل الحدود بين البلدين.


ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف 4 أنفاق، قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الاسرائيلية. -

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