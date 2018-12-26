نتنياهو: تدمير أنفاق "حزب الله" شارف على الانتهاء

26 ديسمبر 2018 - 12:49 ص

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن عملية تدمير أنفاق، يقول إن "حزب الله" اللبناني، بناها للتسلل إلى الداخل الإسرائيلي، "شارفت على الانتهاء".



وقال نتنياهو، في تصريحات خلال زيارة لموقع العمليات،: "لقد تم القيام بعمل استثنائي هنا لمنع حزب الله من استخدام سلاح الأنفاق"، حسب بيان لمكتبه.



وأضاف، أن "العملية شارفت على الانتهاء".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الجمعة الماضي، تفجير أول نفق بالقرب من الخط الأزرق (الحدود) بين لبنان وإسرائيل.



وأكد نتنياهو، أن، الجيش دمر نفقًا آخر، الأحد، من دون تفاصيل إضافية.



وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق عملية "درع الشمال" للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الاسرائيلي اكتشاف 4 أنفاق، قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.



وكلّفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها إسرائيل ضد البلاد".



وفي السياق ذاته، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، "وجود جميع الأنفاق الأربعة (التي أعلنتها إسرائيل) بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل".

