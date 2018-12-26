» فنانة شهيرة: تعرضت لمحاولة قتل من أختي

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة هنا الزاهد عن واقعة طريفة حدثت لها في طفولتها ، مؤكدة أنها تعرضت لمحاولة قتل من شقيقتها الصغرى نور.
وقالت "هنا" عبر برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري: "واحنا صغيرين كانت عيني أنا وفرح أختي لونها أزرق .. أما نور فكانت عينها بني ، ودا كان مضايقها جدًا لدرجة إنها جريت ورانا بالسكينة وحاولت تقتلنا واحنا صغيرين للسبب دة".
وأضافت: "أنا كنت مادية لما كنت صغيرة وكنت عاملة منيو كبير للأكل وبعمل سندوتشات لبابا وماما واخواتي مقابل فلوس وكانوا بيدفعوا".
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