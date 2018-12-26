» سبب غريب وراء طلب "رضوى الشربيني" الطلاق من زوجها

26 ديسمبر 2018 - 08:46 ص

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني أنها قررت طلب الطلاق من زوجها السابق بسبب أغنية للمطربة شيرين عبد الوهاب.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلام نواعم» المذاع على فضائية «أم بى سى 1» : "كنت متعودة أسمع الفنانة شيرين عبد الوهاب دايمًا وأنا باخد شاور وسمعتها بتغني أغنية (المرايا) اللي بتقول كلماتها (هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت بصيت .. وشوفت نفسك في المرايا بكيت) ..وحسيت إنها بتغنيلي الأغنية دي .. وسألت نفسي إذا كنت هقدر أكمل حياتي بالشكل دة ولا لا؟".



وأضافت : "حسيت إن الأغنية دي عدت عليا كأنها ساعتين ونص وخرجت وتاني يوم طلبت الطلاق وحصلت عليه بالفعل".



