شاهد.. تعطل صواريخ جوية بدفاع بشار

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عبد القادر وحيد- متابعات

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صواريخ

الدفاع الجوي

مطار المزة

ذكرت مواقع إخبارية سورية سقوط صواريخ أثناء التصدي للعدوان الصهيوني حيث تعرضت عدة مواقع عسكرية لقصف صاروخي مجهول، قالت إنه "صهيوني".

وبحسب موقع صوت العاصمة فقد تعطل صاروخان من منظومة الدفاع الجوي بعد إطلاقهما، سقط الأول في منطقة ضاحية يوسف العظمة في جديدة عرطوز، والثاني في محيط مقرات للفرقة الرابعة بعد انطلاقه من مطار المزة العسكري.

كما سقط صاروخ من طراز (أرض – جو) من قاعدة الدفاع الجوي في مطار المزة العسكري، بعد انطلاقه، حيث سقط على بعد أمتار قليلة نتيجة عطل فني.

وبحسب مصادر خاصة لموقع العاصمة تأكد سقوط الصاروخ في مقرات تابعة للفرقة الرابعة في محيط المطار من جهة معضمية الشام.

وكان جيش النظام قد أطلق عددًا كبيرًا من الصواريخ المضادة أرض – جو، باتجاه الأهداف الإسرائيلية، معلنًا التصدي لبعض الصواريخ قبيل وصولها إلى أهدافها.

وأفادت مصادر محلية بأن أبرز المواقع التي انطلقت منها الدفاعات الجوية هي مطار المزة العسكري، وجبال الفرقة الرابعة في محيط معضمية الشام، وكتائب الدفاع الجوي في محيط يعفور والصبورة، فضلاً عن انطلاق عدة صواريخ من مطار الضمير العسكري والفوج الحماية الخاص به.

ونفى موقع صوت العاصمة في دمشق وريفها، الأنباء المتداولة عن حول استهداف اللواء 105 التابع للحرس الجمهوري واشتعال النيران فيها، وكذلك استهداف مطار المزة.

كما أكد استهداف عدة مواقع تابعة للنظام وميليشيات إيران في محيط دمشق، أبرزها موقعان لحزب الله في مدرسة الديماس، والفرقة العاشرة في محيط مدينة قطنا، ومقرات للفرقة الرابعة بين يعفور والصبورة، ومواقع في خان الشيح بريف دمشق، كذلك مواقع تابعة لمعامل الدفاع في محيط مدينة التل.

كما انتشرت حركة كبيرة لسيارات الإسعاف والإطفاء نحو المواقع المستهدفة.

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