إعلامي يلعب كاراتيه على الهواء

26 ديسمبر 2018 - 10:07 ص

استضاف الإعلامي شريف عامر، مجموعة من أبطال ذوي القدرات الخاصة الذين ظهروا في احتفالية "قادرون باختلاف".

وأدى "عامر"، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعض حركات لعبة الكارتية بمشاركة البطل فؤاد نبيل من ذوي القدرات الخاصة، وداعبه "عامر"، قائلا: "انت كده هتطرحني أرضًا".

ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.

وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.