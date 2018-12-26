شكوى من "النجوم" ضد حكم مباراة "الطلائع" باتحاد الكرة

26 ديسمبر 2018 - 10:23 ص

تقدم مجلس إدارة نادي "نجوم أف سي" برئاسة محمد الطويلة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء، احتجاجًا على قرارات الحكم إبراهيم نور الدين حكم المباراة الأخيرة للفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وذكر نادي النجوم - في بيان له - أن "المباراة شهدت أحداثًا تحكيمية فجة تسببت في خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف بعد عدم احتساب الحكم لضربتين جزاء واضحتين لنادي النجوم في الوقت الذي احتسب فيه ضربة جزاء غير صحيحة للطلائع".

وأضاف البيان أن شكوى النجوم تضمنت "سي دي" للقطات التحكيمية وركلتي الجزاء التي لم تحتسبا للنجوم وكذلك ضربة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها حكم اللقاء إبراهيم نور الدين لصالح نادي طلائع الجيش.