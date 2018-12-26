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إسرائيل تدخل على خط أزمة «صلاح» واللاعب الإسرائيلى

الرياضة

محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي
محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي

متابعات - الدويني فولي

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محمد صلاح

ليفربول

تعاقد

الحكومة الإسرائيلية

مؤنس دبور

أبدى الحساب الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أسفه على مطالبات محبي النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن الفريق بسبب مساعي النادي لضم مهاجم إسرائيلي.

وقال حساب «إسرائيل بالعربية»: «يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصًا يشجعون رحيل #محمد_صلاح عن ليفربول حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق. هذه الأصوات تقحم السياسة بالرياضة ونحن نأمل حال انضمام دبور لفريق ليفربول أن نرى تعاونًا جيدًا بين لاعبين متميزين في الملعب لتحقيق نتائج أفضل للفريق الإنجليزي».

وتشير التوقعات إلى أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مهاجم المنتخب الإسرائيلي للعب في صفوف "الريدز" وهو ما سيفتح بابا لا ينتهي من أبواب الجدل خاصة أن اللاعب ينتمي لعرب 48 لكنه يمثل المنتخب الإسرائيلي في المحافل الدولية وهو ما سيضع صلاح في حرج شديد.

وقالت عدة مصادر أبرزها موقع "ليفربول أيكو" إن الكشافين بنادي ليفربول بدأوا بمراقبة مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل، مؤنس دبور.

ويعتبر دبور، الذي تعود أصوله لعرب 1948، من أبرز المهاجمين في المنتخب الإسرائيلي، الذي تدرج عبر فئاته السنية حتى بدأ بتمثيل المنتخب الأول منذ 2014.

وقدم دبور مستوى جيدًا مع فريقه ريد بول سالزبورج، حيث سجل 33 هدفًا في 65 مباراة خاضها مع الفريق منذ 2016.

وقال الموقع إن ليفربول يفكر جديًا بالتعاقد مع دبور في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير، ليعطي حلاً إضافيًا في الهجوم بجانب المصري محمد صلاح، خاصة مع تراجع مستوى البرازيلي فيرمينو هذا الموسم.

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