«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

26 ديسمبر 2018 - 04:25 م

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اقتحام السجون، التي أجاب فيها عن أسئلة القاضي محمد شيرين فهمي، بعد رفضه في البداية أي حديث عن الأنفاق بدعوى «مساسها بالأمن القومي».

وطلب "مبارك" في بداية الجلسة إذنا من رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، للحديث باعتبار أنه "سيتحدث عن أشياء يتم إعلانها للمرة الأولى وما يقوله قد يضعه تحت طائلة القانون".





وقال الرئيس الأسبق إن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، أبلغه بوجود اقتحام للحدود من الناحية الشرقية، صباح يوم 29 يناير

هل أخبرك عن جنسية هؤلاء الأشخاص؟

لا قال في تسلسل ودخلوا ولكن لا نعلم الجنسية.

هل سألته عن كيفية دخولهم إلى الحدود؟

دخلوا من الأنفاق، في سيارات وأسلحة وكل حاجة.

هل أخبرك عن سبب تسلل هؤلاء الأشخاص؟

لا لم يقل لي السبب هو أبلغني فقط بالتسلل.

متى أبلغك بالتحديد؟

صباح 29 يناير.

ما الجهة التي توجه إليها المتسللين؟

انتشروا ولكن لم يقل لي أين انتشروا.

هل ارتكبوا أي أفعال تودي إلى المساس بسلامة البلاد؟

قطعاً وفي أمور لا أستطيع البوح بها

وما السبب في عدم البوح؟

تتعلق بأمن البلاد

هل أخبرك بهوية أي من هؤلاء المتسللين؟

لا لم يصرح لي ولكن كان معروف أنهم من غزة وحماس

هل تستطيع تحديد أشخاص بأعينهم من المسؤولين عن هذا التسلل أو من تسللوا؟

دخلوا خلسة وتوزعوا وهناك ناس سهلتهم العمليات.

من الذي سهل لهم؟

ناس من شمال سيناء معرفش هويتهم إيه.

ما هو الغرض الذي يهدفون له من التسلل؟

زيادة الفوضي في البلد ويتعاونوا مع الإخوان المسلمين.

الفوضى بدأت امتي؟

بدأت مع 25 يناير.

كيف تيقنت من أن التسلل كان لمعاونة الإخوان ولزيادة الفوضي بعد 25 يناير؟

أحتاج إذن للإجابة.

هل تستطيع تحديد دور جماعة الإخوان في هذا التسلل؟

صعب أرد.. هو معروف ولكن هناك تداعيات أخرى وأحتاج لإذن للحديث.

هل لديك معلومات إذا ما كان المتسللين بطريقة غير شرعية استخدموا الأسلحة النارية وأطلقوا القذائف في جميع المناطق الحدودية من الناحية الشرقية مع غزة؟

استعملوا السلاح وضربوا الأقسام من رفح والشيخ زويد للعريش ومن ثم انقسموا ودخلوا البلاد في أماكن كثيرة

زي فين؟

السجون، القاهرة بالميادين وخاصة بميدان التحرير.

لماذا انتشروا في هذه الأماكن؟

السجون علشان يخرجوا المسجونين، وفي الميادين فوق العمارات لضرب النار.

هل لديك معلومات حول كيفية تمكن المتسللين من السيطرة على الشريط الحدودي؟

لم يتوقفوا ضربوا في كذا منطقة منها شمال سيناء وهاجموا رجال الشرطة وبهدلوا العريش والأكمنة العسكرية.

هل لديك معلومات عن خطف المتسللين لـ3 من رجال الشرطة وواحد من الأمناء؟.

ليس لدي معلومة.

هل تستطيع تحديد سجون قاموا بمهاجمتها؟

وادي النطرون فيها ناس معينة منهم إخوان وحماس بجانب 2 من السجون الأخري ليس لدي معلومات عنها.

هل نجم عن ارتكاب هذه الأفعال أي وقائع قتل أو شروع فيه؟

لا أستطيع الجزم أين بالضبط في الميادين ضربوا النار.

لديك معلومات عن عدد القتلي؟

لا بس الأجهزة لديها معلومات عن الوقائع

هل لديك معلومات عن الوقائع التخريبية التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص؟

معنديش معلومات علشان كانت هيصة

هل لديك معلومات حول تعدي المتسللين على القائمين على تنفيذ أحكام القانون من الشرطة ؟

كانوا بيموتوا رجال الشرطة وخاصة في الشيخ زويد، والعريش ورفح ومبني أمن الدولة خربوها في العريش والكمائن ضربوها، وباقي أقسام الشرطة وقتلوا الناس منهم.

هل لديك معلومات عن تفجيرهم لخطوط الغاز؟

لا مسعتمش.

دور الإخوان في هذه الوقائع؟

أعفيني من الرد على السؤال ده، أحتاج إذن للحديث عن كل شيء.

هل تستطيع تحديد الأشخاص الذين قاموا بتهريبهم من السجون؟

ليس لدي الأسماء هم ناس من حماس ومن الإخوان وحزب الله.

ما رأيك في حديث اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء، أن هناك أنفاق عديدة تمر من غزة تحت الأرض داخل البلاد ويحفرها الفلسطينيين ويستغلوها في التسلل بصورة غير شرعية وتقوم بالإشراف عليها قيادة فلسطينية، وأن العديد تسللوا في أحداث 25 يناير وأنها تنتمني لحزب الله وحماس لمساندة العناصر البدوية في التخريب؟

دخل 800 واحد من حزب الله أو من حماس ولكن تفصيلات السيد اللواء لا أعرفها.

- هل لديك معلومات أن الإخوان قاموا بالتنسيق مع إيران، والتنظيم الدولي، وحزب الله وحماس مع الولايات المتحدة في تنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة من الفوضي وعدم استقرار البلاد والاستيلاء على السلطة لتنفيذ مخطط لاستقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينين إلى سيناء، وأن تركيا شاركت في هذا المخطط؟

لم أسمع عن هذا المخطط أي شيء.