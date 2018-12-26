استقالة مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

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مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون
مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون

وكالات

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إسرائيل

الأمم المتحدة

استقالة

قدّم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، استقالته من منصبه، استعدادا لخوض الانتخابات على قائمة حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن دانون "ينوي العودة الى إسرائيل والترشح للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود استعدادا للانتخابات العامة".

وأضاف إن دانون سيغادر منصبه في شهر فبراير المقبل.

وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن الإثنين عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي على حلّ الكنيست، وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من إبريل المقبل.

ويعرف عن دانون دعمه للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضته قيام دولة فلسطينية. -


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