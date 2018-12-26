«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

26 ديسمبر 2018 - 04:42 م

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وجه القيادي الإخواني محمد البلتاجي عدة أسئلة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأت بقوله ما قولك وقوع أحداث باعتداء أجنبي على مصري وقت الثورة أمام المحكمة هذه القضية قد سألت محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني فقال لم يحدث ولم اعلم بذلك، فأجاب ماكنش قائد جيش ولكن كان رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

واستكمل البلتاجي: من خطابك للشعب المصري في 31 يناير تحدثت عن الغضب والمعالجة له ولم تشير من قريب أو بعيد يوم 1 يناير بحدوث أجنبي مسلح على مصري وقتها، فرد مبارك:"ما مصر كلها شاهدة الاعتداء المسلح من 25 يناير وحتي 30 يناير"، وسأل البلتاجي، بصفتك كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة.. بعد دخول أشخاص أجانب من الحدود.. هل كانت القوات المسلحة عاجزة عن دخولهم بدون منعهم أو ضبط أحدا فيهم ام كان هناك خيانة، فرد قائلا :"الكلام ده مش مظبوط والقوات المسلحة ماكنش عندها غير حرس الحدود وبعدين زودناهم".

وقال البلتاجي، الرواية التي تحدثت عنها اليوم بحدوث عدة دول ضد مصر والتي اختلف معها هل توافقني في ان تقول أمين بعد دعواي "الله ما من كان كاذبا فاعمه وخذ بصره قبل أن يترك القاعة"، فقالت المحكمة إن المتهم تجاوز في توجيه أسئلة ونبهت عليه ألا يتجاوز وأمرته بالكف عن الأسئلة.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجّروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية.