سفارة مصر بصربيا تختتم الموسم الثقافي في بازار أعياد الميلاد

26 ديسمبر 2018 - 04:46 م

اختتمت سفارة مصر فى بلجراد الموسم الثقافي السنوي بالمشاركة بجناح موسع في بازار أعياد الميلاد الخيرى، حيث تضمن الجناح عرض للمنتجات اليدوية التقليدية، والتذكارات من مستنسخات الآثار الفرعونية، والأكلات الشعبية التى لاقت إقبالاً كبيراً من الزائرين.

وجاءت المشاركة فى البازار، الذي نظمه نادي السيدات الدولي بعضوية السيدة حنان دويدار حرم سفير مصر لدى صربيا ومساهمة تطوعية من جميع أعضاء السفارة، لترسخ انخراط الجالية المصرية ككل فى الأنشطة الخيرية، حيث كانت ثالث مشاركة خلال العام فى بازارات خيرية بإمكانات ذاتية، لتخصيص العائد إلى الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة.

وصرح سفير مصر فى صربيا "عمرو الجويلى" بأن السفارة اغتنمت تلك الفرصة للإعلان عن مبادرة لتنظيم "بازار رمضان" فى مايو المقبل، لإحياء العادات الرمضانية التقليدية المرتبطة بالعمل الخيري، وبما يساهم في التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية فى صربيا.